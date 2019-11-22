"البلدوزر الجديد" أوفرهم حظاً .. صراع سداسي على جائزة الهداف

يشهد لقاء المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية في بطولة أفريقيا تحت 23 عاماً التي تختتم الجمعة ’ صراع سداسي للتربع على عرش الهدافين في النسخة التي شهدت تسجيل 28 هدفاً في 14 مباراة بمعدل هدفين في كل مباراة.

مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر يبدو الأوفر حظاً لإنهاء السباق لصالحه بتربعه في الصدارة برصيد 4 أهداف بدأها أمام مالي بضربة رأس في الجولة الأولى’ ثم كرر السيناريو أمام غانا في الجولة الثانية ’ وتمكن من تسجيل ثنائية أمام الكاميرون في الجولة الثالثة.

الثنائي رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي جناحا الأهلي والإسماعيلي سجل كلاً منهما هدفان ولديهما فرصة في مزاحمة زميلهما مصطفى محمد على الصدارة ’ حيث سجل الأول هدفيه في شباك غانا في الدور الأول وجنوب أفريقيا في نصف النهائي الذي شهد توقيع مجدي ثنائية في شباك الحارس دارين جونسون.

مع ثنائي "الفراعنة" يملك الإيفواري يوسف داو مهاجم سبارتا براج التشيكي فرصة في ملاحقة مصطفى محمد في المباراة النهائية بعد أن أحرز ثنائية

أمام غانا في نصف النهائي.أما في مباراة المركز الثالث فيأمل ثنائي منتخب غانا ياو يبواه وأوسو كوابينا في زيادة غلتهم أمام جنوب أفريقيا بعد أن سجلا 4 أهداف مناصفة بينهما ’ يبواه لاعب سيلتا فيجو الإسباني أمام مصر في الدور الأول وكوت ديفوار في نصف النهائي وكوابينا لاعب قرطبة الإسباني أمام مالي في ختام مرحلة المجموعات.كانت النسخة الأولى قد شهدت تساوى الثنائي عبد العزيز برادة نجم منتخب المغرب ورحيم لاوال مهاجم منتخب نيجيريا في الصدارة برصيد 3 أهداف لكلاً منهما ’ ثم تربع النيجيري الأخر بيتر إتيبو على رأس قائمة هدافي النسخة الثانية في السنغال 2015 منفرداً برصيد 5 أهداف.