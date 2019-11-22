بيان رسمي | اعتذار للاعب المغربي وليد أزارو

تتقدم هيئة تحرير موقع الخليج 365 في هذا البيان الرسمي باعتذار رسمي إلى لاعب النادي الأهلي المصري ومنتخب المغرب “وليد أزارو” بعد نشر خبر منقول من الموقع المغربي “شوف تي في” يوم الاربعاء الماضي الموافق 20-11-2019، بخصوص تورطه في علاقة غير مشروعة الأسبوع الماضي تُهدد مستقبله مع النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

“تأكد الخليج 365 من مصادره داخل النادي الأهلي بأن إدارة النادي لا تُخطط للاستغناء عن أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية لأسباب أخلاقية كما ادعى الموقع المغربي المذكور”.

“لأن الخليج 365 يرفض مثل هذا النوع من الشائعات المغرضة التي تستهدف ضرب استقرار الأندية والتأثير بالسلب على لاعبي كرة القدم لأهداف غير مشروعة، تقرر تقديم هذا الاعتذار في بيان رسمي عبر صفحات الموقع بعد اعتذار رئيس التحرير (محمود ماهر) عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وتعد هيئة تحرير الموقع جميع القراء بتوخي الحذر في المستقبل، وعدم نشر مثل هذا النوع من الاخبار قبل التأكد من صحتها ومن مدى مصداقيتها”.

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“نرجو أن يصل هذا الاعتذار إلى اللاعب المغربي وليد أزارو الذي نعتبره أحد أفضل اللاعبين العرب الذين احترفوا في تاريخ الدوري المصري منذ فترة الستينيات من الناحيتين الفنية أو الاخلاقية، ونأمل أن يتقبل أزارو هذا الاعتذار النابع من ضميرنا الإنساني قبل ضميرنا المهني، ونتمنى له كل التوفيق فيما هو قادم من مباريات مع ناديه ومنتخب بلاده”.

الخليج 365

-الموقع العربي الأول في أخبار الانتقالات –