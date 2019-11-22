اونلاين | لايف Goal live مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر Yalla shoot بدون تقطيع رابط EGYPT كورة ستار Kora Star

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف Goal live مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر Yalla shoot بدون تقطيع رابط EGYPT كورة ستار Kora Star والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن منتخب مصر الأولمبي من التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد أن حقق الانتصار على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أُقيمت بينها في إطار نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمقامة في مصر.

ويصعد المنتخبان الصاعدان إلى نهائي البطولة مباشرةً إلى أولمبياد طوكيو، رفقة المنتخب الذي سيحتل المركز الثالث، بينما سيلعب المنتخب صاحب المركز الرابع ملحق مع فريق من قارة أخرى.

بالتالي، فإن الفوز يعتبر هامًا لمصر لأنه ضمن لها الوصول إلى أولمبياد طوكيو بغض النظر عن نتيجة مباراة النهائي، وهو انجاز جديد يُضاف إلى الانجازات التي تحققها الكرة المصرية في الآونة المقبلة.

Advertisements

وعلى صعيد متصل، سيُلاقي منتخب مصر نظيره منتخب ساحل العاج في الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019، على ملعب القاهرة في إطار نهائي البطولة.

منتخب ساحل العاج وصل إلى النهائي بعدما تمكن من الانتصار على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي بينهما بهدفين لكل منهما.

يمكن القول أن منتخب ساحل العاج لن يكون صيدًا سهلًا بالنسبة للفراعنة، حيث قدّم مباراة مميزة أمام غانا وكذلك تصدر مجموعته، مما سيجعل مهمة زملاء رمضان صبحي ومصطفى محمد ليست بالسهلة على الإطلاق.

الجمهور الذي ملأ جنبات ستاد القاهرة سيحضر مجددًا للنهائي وحلمه هو أن يتوّج المنتخب المصري بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة.