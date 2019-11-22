رياضة | تكدس جماهيري وصلاة بالمدرجات وتدخلات أمنية فورية...أحداث ما قبل نهائي الكان الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكدس جماهيري وصلاة بالمدرجات وتدخلات أمنية فورية...أحداث ما قبل نهائي الكان الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محيط ملعب القاهرة الدولي، تكدسًا وازدحامًا شديدًا بأعداد كبيرة من الجماهير المصرية الحريصة على حضور نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وحرص قوات الأمن المسؤولة عن تأمين الملعب، على تعزيز قواتها حول محيط الملعب، حتى لا يحدث أي اشتباكات والحفاظ على سلامة الجماهير قبل تنظيم دخولهم إلى المدرجات.

وفي محاولة لمنع التكدس الجماهيري خارج الملعب، حصلت قوات الأمن على موافقة ببدء تسهيل دخول الجماهير من الساعات الأولى من صباح اليوم، رغم أن هناك فارق كبير قبل بداية إنطلاق مباراة نهائي البطولة.

وجاء قرار الأمن لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، ليتم فتح باب الملعب قبل صلاة الجمعة بما يقرب من ساعة ونصف.

وأدت الجماهير المصرية شعائر صلاة الجمعة بمدرجات ملعب القاهرة، قبل أن تلتزم في أماكنها استعدادًا لانطلاق المباراة في الثامنة من مساء اليوم في ختام الكان الأوليمبي.

ويستعد عشاق الكرة المصرية والإفريقية، لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب الوطني الأوليمبي والمنتخب الإيفواري الأوليمبي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

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وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي السلام والقاهرة والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

وتقام مباراة مصر ضد كوت ديفوار، في الثامنة مساء غدٍ الجمعة على ملعب القاهرة، حيث يسعى الفراعنة الصغار بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لحصد اللقب لأول مرة في تاريخه، بعد أن نجح في الصعود لأولبمبياد طوكيو 2020.

وأعلنت مجموعة قنوات تايم سبورتس المصرية TIME SPORTS عن إذاعة مباراة النهائي بين مصر وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا وغانا على تحديد المركزين الثالث والرابع.

واحتل منتخب مصر الأوليمي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، المركز الأول بمجموعته الأولى والتي ضمت كل من "مالي، وغانا والكاميرون بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، قبل أن يطيح بنظيره الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد في نصف نهائي البطولة.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار بنهائي الأمم الإفريقية، مساء اليوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.