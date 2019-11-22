رياضة | مهاجم منتخب مصر ينتظم في تدريبات سموحة استعدادًا لطنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم منتخب مصر ينتظم في تدريبات سموحة استعدادًا لطنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، في تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة فريق طنطا، ضمن منافسات الدوري العام.

وكان حسن، عاد للمشاركة في تدريبات فريقه عقب إنتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني الأول، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

وتواجد حسن، ضمن كتيبة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، والتي واجهت منتخبي كينيا وجزر القُمر، بالجولتين الأولى والثانية بالتصفيات الإفريقية.

وحرص العميد حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري، على عقد جلسة مع اللاعب فور عودته، أكد خلالها على ضرورة التركيز مع الفريق، وتوضيح أهميته كواحد من أهم أعمدته الأساسية.

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ويحل سموحة ضيفًا على طنطا، بملعب الأخير يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب منتخب الفراعنة، ضمن منافسات المجموعة السابعة والتي تضم كل من "توجو وجزر القمر وكينيا"، والمؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وحقق المنتخب الوطني بداية سيئة في التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية، بعدما حصد نقطتين فقط ببداية المباريات، حيث تعادل أمام المنتخب الكيني بهدف لكل فريق ببرج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى، قبل أن يتعادل سلبيا مع جزر القمر سلبيا بالجولة الثانية.

واحتل المنتخب الوطني، المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين خلف المنتخب الكيني صاحب نفس الرصيد بالمركز الثاني، وجزر القمر صاحبة الصدارة برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد المنتخب التوجولي بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.

