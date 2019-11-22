رياضة | مصر وكوت ديفوار.. مشوار المنتخبين حتى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر وكوت ديفوار.. مشوار المنتخبين حتى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جنوب أفريقيا اليوم الجمعة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

ونجح المنتخب الوطني في الصعود لاولميياد طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخب جنوب أفريقيا في الدور نصف النهائي، حيث يتأهل اول ثلاث مراكز في البطولة إلى الأولمبياد بشكل مباشر من أجل تمثيل القارة الأفريقية.

مشوار منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار :-

فاز منتخب مصر في مباراته الأولى بدور المجموعات على حساب منتخب مالي بهدف نظيف احزره مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك، وقلب الفراعنة النتيجة في المباراة الثانية على منتخب غانا حيث فاز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين واحرز أهداف منتخب مصر كل من مصطفى محمد ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.

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وحقق المنتخب العلامة الكاملة بدور المجموعات بالفوز الثالث على منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد واحرز الهدفين مصطفى محمد، وكانت النتيجة الأكبر للمنتخب في البطولة على حساب منتخب جنوب أفريقيا في الدور النصف نهائي بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

مشوار كوت ديفوار قبل مواجهة مصر :-

كانت بداية منتخب كوت ديفوار جيدة بالفوز على منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ولكن تعرض للهزيمة في المباراة الثانية من منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، وحسم تأهله وتصدره للمجموعة الثانية بفوز صعب على منتخب زامبيا بنتيجة هدف نظيف وتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منتخب جنوب أفريقيا صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.