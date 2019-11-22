رياضة | في عيد ميلاده الـ75.. أشهر إفيهات "الجنرال" مدحت شلبي ‏

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده الـ75.. أشهر إفيهات "الجنرال" مدحت شلبي ‏ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُطفئ اليوم الجمعة، الإعلامي مدحت شلبي شمعة عيد ميلاده الخامس والسبعون، حيث أنه من مواليد 22 نوفمبر لعام 1944، في "أبو كبير" بمحافظة الشرقية، ويعد "شلبي" واحد من أبرز الإعلاميين علي الساحة الرياضية وقدم العديد من البرامج الرياضية التليفزيونية، كما أنه واحد من أساطير التعليق الرياضي بمصر، يمتلك كاريزما جعلت الجمهور يرتبط به، ولديه العديد من "الإفيهات" الخاصة به والتي تعلقت في أذهان عشاق الساحرة المستديرة.

مدحت شلبي من "ضابط شرطة" إلي "جنرال الإعلام الرياضي":

وُلد مدحت شلبي في اسرة متوسطة بمحافظة الشرقية وكان والده يعمل في التربية والتعليم، تخرج "شلبي" من كلية الشرطة وتدرج في المناصب حتي وصل إلي منصب مساعد رئيس قطاع الأحوال المدنية، وتقاعد على رتبة لواء.

أما بالنسبة لحياته الكروية، لعب مدحت شلبي في بداياته ضمن صفوف فريق اتحاد الشرطة، وبعد تجميد نشاط النادي بقرار من وزير الداخلية، انتقل لصفوف نادي الشمس ، ثم تولي تدريب الفريق بعد رحيل مدربه، ونجح في قيادة الشمس للصعود إلي الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولي، وصعد لنصف نهائي كأس مصر، بعدها انتقل لتدريب أسمنت السويس وصعد به لدوري القسم الأول، ثم انتقل لتدريب فريق اسكو.

اتجه مدحت شلبي للعمل في مجال الإعلام حيث قدم بعض برامج المنوعات أبرزها سباق القمة، وضحك ولعب وجد، بعدها قرر التركيز في مجال الإعلام الرياضي واحترف تقديم البرامج الرياضية والاستوديوهات التحليلية للمباريات، وعمل في العديد من القنوات التليفزيونية ومن أبرز برامجه "مساء الأنوار"، كما تميز بموهبة كبيرة في التعليق الرياضي وبفضل الكاريزما الخاصة به وإفيهاته المميزة أصبح واحد من أهم المعلقين الرياضيين بمصر، كما شغل منصب المدير الإعلامي بإتحاد الكرة لمدة 10 سنوات.

* أشهر "إفيهات" مدحت شلبي:

- "بيبو وبشير.. بيبو والجون"

من أشهر الإفيهات التي أطلقها "شلبي" خلال تعليقه على المباريات الكروية وذلك في لقاء الـ 6 / 1 الشهير بين الأهلي والزمالك، عام 2002، تعليقًا على مراوغة خالد بيبو نجم الاحمر لـ بشير التابعي مدافع الزمالك وتسجيله هدفًا.

- "ما بين قربي وخوفي عليك.. من فضلك اقفل رجليك"

كان يستخدم "شلبي" هذا الإفيه للتعليق علي أي كرة تمر بين أرجل اللاعبين "كوبري" حيث تحظي تلك الكرات بإعجاب الجماهير بشكل كبير.

- "من جاور السعيد يسعد.. شوفلي شقة جنبك يا عبد الله"

استخدمه "الجنرال" للتعليق على الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك غانا الذي سجله عبد الله السعيد، خلال تصفيات كأس العالم في المباراة التي جمعتهما في 13 نوفمبر 2016، وانتهت بفوز الفراعنة 2-0.

- "بص بعينه ومرحمش بقلبه"

هذا الإفيه كان يستخدمه "شلبي" للتعليق على الأهداف الجميلة والحاسمة، كما استخدمه ايضًا للتعليق على نظرة حسام البدري الشهيرة للحكم محمود عاشور، في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي عام 2017 بالدوري.

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- " يا عبد الله يا أخويا سماح"

أطلق "شلبي" هذا التعليق بعد هدف عبد الله السعيد للأهلي في شباك الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري.

- "هالله هالله هالله.. ينهار أبيض يخرب عقلك يا راجل"

كان يطلق مدحت شلبي هذا الإفيه الشهير للتعليق على الأهداف المميزة، وارتبط هذا الإفيه لدي الجماهير المصرية بشكل كبير، كما أنه استخدمه "الجنرال" في إحدي الإعلانات التليفزيونية.

- "لفها لفة جاتوه"

مدحت شلبي كان يطلق هذا التعليق عندما يسجل أحد اللاعبين هدفًا من تسديدة "R2" التي تخطف آهات الجماهير.

- "مش كنا على المرة والحلوة متعاهدين، ليه تنسى بالمرة عِشرة بقالها سنين"

كان يستخدم مدحت شلبي هذا الإفيه للتعليق على هدف سجله لاعب في فريقه السابق.

- "أوغندا مش الدبة الباندا"

أطلق "شلبوكا" هذا التعليق للتعبير عن تواضع مستوي منتخب أوغندا خلال مباراته مع منتخب مصر التي انتهت بفوز الفراعنة 1-0 في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

- "طالما لابس برنيطة الخواجة محدش هيتكلم معاه"

كان يطلق "شلبي" هذا الإفيه في المباريات التي كان يديرها حكام أجانب للتعبير عن رضا اللاعبين عن قرارات الحكم والخوف من إبداء أي اعتراض على القرارات التحكيمية خوفًا من عقوبات الحكم بعكس الحكام المصريين.

- "في وسط ثلاثة .. وسط ثلاثة":

استخدم هذا التعليق لوصف هدف ماليك إيفونا للأهلي في شباك الزمالك وكان اللاعب وسط 3 مدافعين للأبيض هم، علي جبر، وأحمد دويدار، وأحمد توفيق، ورغم ذلك نجح اللاعب في المرور والتسديد مسجلا هدفًا للأحمر.