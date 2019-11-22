رياضة | عاجل .. قرعة ملحق تصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. قرعة ملحق تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سحبت اليوم قرعة مواجهات ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وأجريت القرعة اليوم الجمعة بمقر الإتحاد الاوروبي بمدينة "نيون" السويسرية.

المسار الأول

ووجاءت قرعة المسار الاول كما يلي.

بلغاريا - المجر

أيسلندا - رومانيا

تقام المبارايات على أندية الدول المذكورة أولاً وذلك يوم 26 مارس، على أن يقام النهائي على أرضية المنتخب الفائز من مباراة بلغاريا والمجر.

المسار الثاني

أيرلندا الشمالية - البوسنة والهرسك

سلوفاكيا - أيرلندا

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تقام المباراة النهائية على أرضية المنتخب الفائز من لقاء أيرلندا الشمالية والبوسنة، بحسب القرعة.

المسار الثالث

إسكتلندا - الكيان الصهيوني

النرويج - صربيا

تقام المباراة النهائية على أرضية المنتخب الفائز من لقاء النرويج وصربيا.

المسار الرابع

جورجيا - بيلاروسيا

مقدونيا - كوسوفو

وتلعب المباراة النهائية على ملعب الفائز من جورجيا وبيلاروسيا.

وتسحب القرعة الكاملة للنهائيات يوم 30 نوفمبر، مع إعتبار المنتخبات الأربعة المتأهلة عن تصفيات كل مسار في المستوى الرابع ، وفق التصنيف الذي أعلنه الإتحاد الاوروبي منذ أيام.

وكانت التصفيات المنصرمة قد أعلنت عن 20 منتخباً تأهلوا للنهائيات بشكل رسمي، في إنتظار رباعي الملحق، ليصبح عدد المنتخبات 24 منتخباً.