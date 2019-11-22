رياضة | غدا.. 7 مباريات في مجموعة الإسكندرية بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. 7 مباريات في مجموعة الإسكندرية بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

.تنطلق غدا السبت، الجولة الثامنة، من المجموعة الحادية عشر "الإسكندرية والبحيرة " في دوري القسم الثالث.

حيث يستضيف نادي رشيد الترام في الثانية والنصف عصرًا ، ويلتقي غزل كفرالداور مع ايتاي البارود وكفربولين يواجه نهضة العامرية وحوش عيسي مع مركز شباب القباري والعبور مع نادي كوم حمادة ويلتقي المعمورة مع اسكندرية للبترول واخير يلتقي مركز شباب كوم حمادة مع بدر.

وتم تأجيل مباراة مياه البحيرة مع سبورتنج لمشاركة سبورتنج ضمن منافسات بطولة كأس مصر وتحدد له ان تقام يوم 25من شهر ديسمبر القادم

نتائج الجولة السابعة السابقة

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بدر3-المعمورة 0

الترام 4-غزل كفرالداور1

اسكندرية للبترول1-العبور1

سبورتنج 1-رشيد1

القباري 3-كفربولين 1

ايتاي البارود 1-ش كوم حمادة 1

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- بدر 15نقطة

2- سبورتنج 11 نقطة

3- الترام 11 نقطة

4- شباب كوم حمادة9 نقاط

5- نادي رشيد 8 نقاط

6- مياه البحيرة 7 نقاط

7- المعمورة 7 نقاط

8-كفربولين 7 نقاط

9- ايتاي البارود7 نقاط

10-حوش عيسي 6 نقاط

11- اسكندرية للبترول6 نقاط

12- العبور 6نقاط

13- غزل كفرالداور 5 نقاط

14- نهضة العامرية 5 نقاط

15- كوم حمادة 3 نقاط

16- مركزشباب القباري نقطة وحيدة