رياضة | وصايا ميتشو للاعبين الدوليين بالزمالك

وتعرض لاعبو الفراعنة لانتقادات شديدة على خلفية النتائج المخيبة للآمال بعد التعادل مع كينيا وجزر القمر في مستهل مشوار تصفيات أمم افريقيا.



ويأمل الجهاز في إخراج اللاعبين من حالة الاحباط ووضع كل تركيزهم في اللقاءات المقبلة.



ويعتبر خماسي المنتخب محمود علاء ومحمد عواد وطارق حامد وعبدالله جمعة وأحمد زيزو من العناصر الأساسية لدى الفريق الأبيض وهو ما جعل الجهاز يحاول بشتى الطرق إخراجهم من حالة الحزن ومطالبتهم بطي تلك الصفحة مؤقتا.



ووضع كل تركيزهم في اللقاءات المقبلة على كافة المستويات خاصة أن فرص المنتخب الوطني لازالت قائمة في التأهل لأمم افريقيا وهناك فرصة لتعويض التعادل.



ويدخل الزمالك لقاء إنبي بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز لمنحهم دفعة معنوية قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي نهاية الشهر الجاري في الجولة الأولى لدور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال افريقيا، بعد فترة التوقف الطويلة للمسابقة على خلفية ارتباطات المنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي.

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وخاض المنتخب الأول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا وانتهت الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والثانية بالتعادل السلبي.



في الوقت الذي حجز المنتخب الأوليمبي بطاقة العبور لأولمبياد طوكيو 2020 بعد منافسات بطولة افريقيا تحت 23 سنة.



ويعلم الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك جيدًا أهمية تحقيق الانتصار على الفريق البترولي والتأكيد على أن الفريق حقق النتائج المرجوة من فترة توقف بطولة الدوري وسلسلة الوديات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية.



واستعاد الزمالك عدد كبير من اللاعبين المصابين ويأتي على رأسهم مصطفى فتحي وشيكابالا بعد فترة الغياب بسبب الإصابة إلى جانب محمد حسن لاعب الوسط لتعويض إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.

