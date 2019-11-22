رغم أزمة إفلاسه.. رونالدينيو يشتري أول سيارة من معرض الرياض.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اشترى اللاعب السابق رونالدينيو، نجم الكرة البرازيلية الشهير، أول سيارة من معرض الرياض للسيارات المقام حاليا بالعاصمة السعودية الرياض، على هامش فعاليات موسم الرياض.

رونالدينيو أصبح أول مشتر في معرض الرياض للسيارات، والذي تم افتتاحه رسميا أمس الخميس.

رونالدينيو أعجب بسيارة من بين 200 سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR)، حيث تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.

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رونالدينيو، كان قد واجه تهمة الترويج لشركة تحتال على المواطنين، وذلك بعد معاناته مؤخرا من عدة أزمات منها الإفلاس وتراكم الديون وسحب جواز سفره.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، كانت قد ذكرت أن نجم برشلونة السابق سيمثل أمام مجلس النواب في البرازيل؛ للإدلاء بشهادته حول ترويجه لشركة متهمة بخداع المواطنين والنصب عبر “التسويق الهرمي”.

اللاعب السابق أجرى هو وشقيقه رجل الأعمال روبرتو أسيس مورييرا، اتفاقا مع السلطات البرازيلية على دفع غرامة قدرها 6 ملايين ريال برازيلي أي ما يعادل (1.5 مليون دولار)، وذلك عن التسبب في أضرار بيئية.

الشقيقان توصلا إلى هذا الاتفاق مع الوزارة العامة في محاكم ريو جراندي دول سول، حيث أدين كليهما في 2015 بسبب بناء منصة صيد ومرسى للقوارب في بحيرة جوايابا بمدينة بورتو أليجري جنوبي البلاد.