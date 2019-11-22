بدأت الحرب على جوزيه مورينيو مبكرا بتغريدة.. ونجم «السبيرز» في قفص الاتهام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لفريق توتنهام الإنجليزي “السبيرز”، لحرب إعلامية سريعا بعد أيام قليلة من عودته لعالم التدريب، وهذه المرة السلاح كان باستخدام تغريدة كاذبة منسوبة للاعب وسط الفريق ديلي آلي.

مورينيو عاد للتدريب مرة أخرى من بوابة توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلفا للأرجنتيني ماوريتسيو بوتشتينو، وانتشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نقلتها وسائل إعلام إنجليزية لتغريدة يعود تاريخها إلى 3 أكتوبر عام 2012 منسوبة إلى اللاعب آلي.

”آلي” كتب حسب الصورة: “لا يمكن أن أكون الوحيد الذي يظن أن مورينيو مدرب مبالغ في تقديره ومغرور للغاية، هذا ما يجعله مدربا سيئا، أنا سعيد لأنني لن أعمل معه في أي وقت”.

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صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أثبتت أن التغريدة المنسوبة إلى آلي مزيفة، ومحاولة من مجهولين لتوريط اللاعب في مشكلة مع مدربه الجديد، وخلق أجواء متوترة داخل “السبيرز” في هذه المرحلة الانتقالية فنيا.

الصحيفة أكدت أن أول تغريدة نشطة لديلي آلي على حسابه في “تويتر” تعود إلى تاريخ 22 ديسمبر عام 2013، عندما كان عمره آنذاك 17 عاما ويلعب مع فريق ميلتون كينز دونز قبل أن ينضم إلى توتنهام في 2015.

توتنهام كان قد أعلن منذ يومين، عن التعاقد مع المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد مورينيو، بعقد يمتد حتى عام 2023.