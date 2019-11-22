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حسم موقف مشاركة صلاح أمام كريستال بالاس

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إبراهيم سعد 0 تبليغ

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الجمعة 22 نوفمبر 2019

يعيش فريق الإنجليزي بقيادة النجم الدولي المصري "محمد صلاح" حالة من الانتعاش بالاستمرار في صدارة البريميرليج وعدم التعرض لأية هزينة بالمستوي المحلي مع تقبله لهزيمة أوروبية وحيدة.

وجاء اليوم الجمعة مدرب ليفربول "يورجن كلوب" ليؤكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كريستال بالاس عن الجولة الثالثة عشر، أنه من الصعب الآن الجزم بإمكانية مشاركة صلاح من عدمه نظرا لشعوره بالألم حتى الآن رغم مشاركته بالتدريبان على بعض الأشياء الخاصة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يعد أحد نجوم الريدز خلال الموسم الحالي سواء كصانع ألعاب مساهم بعدة أهداف هامة أو هداف بأربعة في البريميرليج واخرين خلال .

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