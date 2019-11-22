- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حسم موقف مشاركة صلاح أمام كريستال بالاس والان مع التفاصيل
الجمعة 22 نوفمبر 2019
يعيش فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم الدولي المصري "محمد صلاح" حالة من الانتعاش بالاستمرار في صدارة البريميرليج وعدم التعرض لأية هزينة بالمستوي المحلي مع تقبله لهزيمة أوروبية وحيدة.
وجاء اليوم الجمعة مدرب ليفربول "يورجن كلوب" ليؤكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كريستال بالاس عن الجولة الثالثة عشر، أنه من الصعب الآن الجزم بإمكانية مشاركة صلاح من عدمه نظرا لشعوره بالألم حتى الآن رغم مشاركته بالتدريبان على بعض الأشياء الخاصة.
جدير بالذكر أن محمد صلاح يعد أحد نجوم الريدز خلال الموسم الحالي سواء كصانع ألعاب مساهم بعدة أهداف هامة أو هداف بأربعة في البريميرليج واخرين خلال دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر حسم موقف مشاركة صلاح أمام كريستال بالاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.