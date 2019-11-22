غانا الأولمبي VS جنوب أفريقيا.. من يحسم بطاقة طوكيو الثالثة ؟

الجمعة 22 نوفمبر 2019

يدخل منتخب غانا الأولمبي مواجهة مصيرية أمام نظيره الجنوب إفريقي مساء اليوم الجمعة في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع وكذلك المتأهل الثالث لأولمبياد طوكيو 2020 من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.



موعد مباراة جنوب إفريقيا وغانا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة جنوب إفريقيا وغانا في تمام الساعة 16:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت جرينيتش على ملعب القاهرة الدولي الذي يحضتن مباراة النهائي أيضا بين منتخب مصر الأولمبي وكوت ديفوار.

القناة الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا وغانا

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تذاع مباراة جنوب إفريقيا وغانا حصريا عبر قناة beIN Sports HD 10 وكذلك قناة تايم سبورت على التردد الأرضي.

من يحسم بطاقة طوكيو الثالثة ؟

يدخل المتتخبان الغاني والجنوب إفريقي وكلهم أمل في تحقيق الفوز، وحجز بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد طوكيو 2020، حيث أن الفريق الخاسر سيفقد فرصته في المشاركة في المحفل الدولي الكبير.

ويشارك المنتخب الغاني في المباراة بعد الخسارة أمام منتخب كوت ديفوار في نصف النهائي، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بهدفين لمثلهما.

أما المنتخب الجنوب إفريقي فخسر من منتخب مصر مستضيف البطولة، في نصف النهائي، بثلاثة أهداف دون رد، لتصبح مباراة الليلة هي الفرصة الأخيرة لكلا المنتخبين من أجل حسم البطاقة الثالثة المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو .