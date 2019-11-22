"الظاهرة" يشيد بنجم ريال مدريد

الجمعة 22 نوفمبر 2019

تعرض اللاعب البرازيلي "فينسيوس جونيور" نجم ريال مدريد الإسباني للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، حيث لم يفلح اللاعب بتقديم المردود المنتظر منه خلال الموسم الحالي.



وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية لدفاع شديد من نجم الملكي السابق رونالدو داليما الملقب بالظاهرة، بجيث أن لاعب السيلساو بالماضي السعيد دافع عن مواطنه الشاب فينسيوس جونيور.

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وأوضحت أنه تم تداول تصريحات نارية للنجم البرازيلي عبر "فوكس سبورت" البرازيلية بسؤاله عن مواعب راقصي السامبا وخاصة فينسيوس ليدافع عنه بقوة مشددا أن اللاعب موهبة جيدة وأنقذ ريال مدريد من فشل كبير.

على الصعيد ذاته، تمنى رئيس بلد الوليد الإسباني، أن يتم قبول عرض إعارة اللاعب بفريقه للاعتماد عليه بشكل دائم.

جدير بالذكر أن فينسيوس، قد انضم الموسم الماضي لصفوف البلانكو مع تقديمه أداء مميز ليكون أبرز نجوم الأبيض الملكي خلال الموسم الكاريثي.