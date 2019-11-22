شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات متوازنة في قرعة ملحق تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل

الجمعة 22 نوفمبر 2019 سحبت اليوم في سويسرا، القرعة الكاملة لملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات يورو 2020.

وتم تقسيم المنتخبات لأربعة مسارات، وفق نتائج بطولة دوري أمم أوروبا الماضية. وتأهل عن كل مسار 4 منتخبات، تلعب فيما بينها مبارتين بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة تحدد ملعبها طبقاً للقرعة، على أن يتم لعب المباراة النهائية عقب قبل النهائي بخمس بأربعة أيام لتحديد المنتخب المتأهل عن كل مسار. وجاءت قرعة المسارات الأربعة كما يلي. المسار الاول أيسلندا - رومانيا بلغاريا - المجر تلعب المباراة النهائية على أرضية الفائز من بلغاريا والمجر. المسار الثاني أيرلندا الشمالية - البوسنة والهرسك سلوفاكيا - أيرلندا Advertisements وتقام المباراة النهائية على ملعب المنتخب الفائز من مباراة أيرلندا الشمالية والبوسنة. المسار الثالث النرويج - صربيا إسكتلندا - الكيان الصهيوني وتقام المباراة النهاىية على ملعب الفائز من النرويج وصربيا. المسار الرابع مقدونيا - كوسوف جورجيا - روسيا البيضاء تلعب المباراة النهائية على أرضية الفائز من جورجيا وروسيا البيضاء. وتلعب مباريات قبل النهائي يوم 26 مارس، بينما تلعب مباريات النهائي يوم 31 مارس المقبل. وتم تحديد يوم 30 نوفمبر لإجراء قرعة نهائيات يورو 2020. وسيتم إعتبار المنتخبات الأربعة المتأهلة عن المسارات الأربعة في المستوى الرابع.

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