ساري يريد التعاون مع تشيلسي مرة أخرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019 عبدالقادر عرابي ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن المدير الفني لنادي يوفنتوس "ماوريسيو ساري" يسعى للتعاون مع نادي تشيلسي مرة أخرى.

وأشرف ساري على تدريب فريق تشيلسي خلال العام الماضي، محققاً المركز الثالث في الدوري الإنجليزي ولقب بطولة الدوري الأوروبي. وبحسب شبكة "كالتشيو ميركاتو" فإن الإيطالي العجوز يسعى للتوقيع مع الظهير الأيسر الإيطالي الدولي "إيمرسون بالميري" خلال فترة الإنتقالات الشتوية. Advertisements ويريد ساري توفير بديل للبرازيلي الدولي "أليكس ساندرو" في مركز الظهير الأيسر. ولعب إيمرسون 27 مباراة تحت قيادة ساري الموسم الماضي، حيث أنتزع مكاناً أساسياً على حساب الإسباني ماركوس ألونسو. وتحوم الشكوك حول مشاركة الظهير الأيسر الأساسي أليكس ساندرو في مباراة أتالانتا القادمة. ويحل يوفنتوس ضيفاً على ملعب جويس بمدينة بيرجامو لمواجهة أتالانتا في الجولة 13 من الدوري الإيطالي. ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة من 12 مباراة، بفارق نقطة وحيدة أمام إنتر ميلان.

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