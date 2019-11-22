بعد عدة أزمات نيمار يقترب من البقاء في بطل العاصمة الفرنسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

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تعددت أزمات نيمار البرازيلي مع فربقه باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث لم يفلح اللاعب في الفرار من رحيل جحيم نادي العاصمة، حتى أن برشلونة وريال مدريد سئموا من المحاولات المتتالية للظفر بخدمات اللاعب.



وتشير صحيفة "ليكيب" الفرنسية لاقتراب نيمار من البقاء والتجديد في صفوف باريس، بعد شرطه التتويج هذا العام ببطولة دوري أبطال أوروبا فهو الحلم، الذي لطالما حلم به اللاعب في صفةف فريق أخر بعد برشلونة لتكون له الفرصة بنيل الكرة الذهبية أو جائزة أفضل لاعب بالعالم لدى الفيفا.

جدير بالذكر أن نيمار هو أحد هدافي الفريق الفرنسي هذا الموسم، على الرغم من دخوله الموسم متأخرا لكنه استطاع أن يكون هداف وأهم الركائز الأساسية لدى مدربه توماس توخيل.