- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد عدة أزمات نيمار يقترب من البقاء في بطل العاصمة الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019
إبراهيم سعد
تعددت أزمات نيمار البرازيلي مع فربقه باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث لم يفلح اللاعب في الفرار من رحيل جحيم نادي العاصمة، حتى أن برشلونة وريال مدريد سئموا من المحاولات المتتالية للظفر بخدمات اللاعب.
وتشير صحيفة "ليكيب" الفرنسية لاقتراب نيمار من البقاء والتجديد في صفوف باريس، بعد شرطه التتويج هذا العام ببطولة دوري أبطال أوروبا فهو الحلم، الذي لطالما حلم به اللاعب في صفةف فريق أخر بعد برشلونة لتكون له الفرصة بنيل الكرة الذهبية أو جائزة أفضل لاعب بالعالم لدى الفيفا.
جدير بالذكر أن نيمار هو أحد هدافي الفريق الفرنسي هذا الموسم، على الرغم من دخوله الموسم متأخرا لكنه استطاع أن يكون هداف وأهم الركائز الأساسية لدى مدربه توماس توخيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عدة أزمات نيمار يقترب من البقاء في بطل العاصمة الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.