شكرا لقرائتكم الزمالك يقيد محمد أوناجم فى القائمة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقيد الجهاز الإدارى للزمالك، اللاعب المغربي في القائمة الأفريقية ليحق له اللعب مع الزمالك بداية من مباراة مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجارى، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ولم يقم الزمالك بقيد اللاعب في نهاية شهر يوليو الماضي بسبب وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب بتاريخ أول أغسطس وهو الأمر الذي حرم النادي من خدمات اللاعب أفريقيا في مباريات دور الـ64 و الـ32 للبطولة.
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