شكرا لقرائتكم الزمالك يقيد محمد أوناجم فى القائمة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى مسئولو نادي الزمالك، من إجراءت قيد المغربي محمد أوناجم، نجم الفريق الأبيض، فى قائمة الفريق المشارك فى دوري أبطال إفريقيا بعد فتح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، باب القيد بداية من يوم 15 نوفمبر الجاري وحتى 31 يناير المقبل.

وقيد الجهاز الإدارى للزمالك، اللاعب المغربي في القائمة الأفريقية ليحق له اللعب مع الزمالك بداية من مباراة مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجارى، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ولم يقم الزمالك بقيد اللاعب في نهاية شهر يوليو الماضي بسبب وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب بتاريخ أول أغسطس وهو الأمر الذي حرم النادي من خدمات اللاعب أفريقيا في مباريات دور الـ64 و الـ32 للبطولة.