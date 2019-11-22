شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يُسجل ناصر ماهر "حضور" أمام كوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر جهاز المنتخب الأولمبى، تسجيل حضور ناصر ماهر لاعب سموحة والفراعنة فى قائمة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة حتى يتواجد مع الفراعنة فى مباراة كوت ديفوار. ويأتى قرار جهاز المنتخب الأولمبى حتى يتسنى لناصر ماهر حضور مراسم تسليم الميداليات الخاصة بالبطولة بعدما تم تسجيل اللاعب "غياب" في قائمة المنتخب بداية من مواجهة الكاميرون في ختام دور المجموعات ببطولة أمّم افريقيا بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب بعد إصابته بتهتك في أربطة الكتف. ويترقب عشاق الكرة المصرية المباراة المرتقبة التى تجمع المنتخب الأولمبى أمام كوت ديفوار فى نهائى بطولة الأمم الإفريقية، والتى ستقام فى الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة. Advertisements

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