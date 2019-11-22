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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة غانا ضد جنوب أفريقيا بث مباشر الان 22-11-2019 في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

يلتقي منتخب غانا نظيره منتخب جنوب إفريقيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع على ملعب القاهرة الدولي اليوم الجمعة 22-11-2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة غانا ضد جنوب أفريقيا بث مباشر الان 22-11-2019 في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

منتخب غانا صعد للدور نصف النهائي بعدما احتل المركز الثاني خلف منتخب مصر المتصدر برصيد 4 نقاط، قبل أن يقدم مباراة كبيرة أمام كوت ديفوار في المباراة النهائية ويخسر بصعوبة بنتيجة بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2.





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مشاهدة مباراة غانا ضد جنوب أفريقيا بث مباشر الان 22-11-2019 في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

مشاهدة مباراة غانا ضد جنوب أفريقيا بث مباشر الان 22-11-2019 في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

في المقابل حافظ منتخب جنوب إفريقيا على نظافة شباكه طوال مباريات دور المجموعات ليتأهل في المركز الثاني للمجموعة برصيد 5 نقاط، قبل أن يخسر أمام منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

سبق أن تقابل الفريقين في تصفيات الألعاب الأولمبية عام لدورة بكين عام 2008 وحقق منتخب غانا الانتصار مرتين ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-1.