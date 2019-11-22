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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة غانا ضد جنوب أفريقيا بث مباشر الان 22-11-2019 في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما
يلتقي منتخب غانا نظيره منتخب جنوب إفريقيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع على ملعب القاهرة الدولي اليوم الجمعة 22-11-2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
مشاهدة مباراة غانا ضد جنوب أفريقيا بث مباشر الان 22-11-2019 في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما
منتخب غانا صعد للدور نصف النهائي بعدما احتل المركز الثاني خلف منتخب مصر المتصدر برصيد 4 نقاط، قبل أن يقدم مباراة كبيرة أمام كوت ديفوار في المباراة النهائية ويخسر بصعوبة بنتيجة بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2.
مشاهدة مباراة غانا ضد جنوب أفريقيا بث مباشر الان 22-11-2019 في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامافي المقابل حافظ منتخب جنوب إفريقيا على نظافة شباكه طوال مباريات دور المجموعات ليتأهل في المركز الثاني للمجموعة برصيد 5 نقاط، قبل أن يخسر أمام منتخب مصر بثلاثية نظيفة.
مشاهدة مباراة غانا ضد جنوب أفريقيا بث مباشر الان 22-11-2019 في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما
سبق أن تقابل الفريقين في تصفيات الألعاب الأولمبية عام لدورة بكين عام 2008 وحقق منتخب غانا الانتصار مرتين ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-1.
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