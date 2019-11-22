شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يكثف اجتماعاته مع لاعبي المنتخب الاولمبي من أجل التتويج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الاوليمبي، مع لاعبى الفريق بفندق الإقامة أكثر من مرة على مدار اليوم فى غرفته، من أجل حثهم على بذل قصارى جهدهم الليلة أمام كوت ديفوار، لتحقيق اللقب الأفريقى الأول فى تاريخ الكرة المصرية.

ولم يسبق لمنتخب مصر الأوليمبي تحقيق هذا اللقب، وتعول الجماهير المصرية كثيرا على أبناء شوقى غريب لتحقيق الفوز بالنسخة الحالية ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة خاصة وأنها تقام فى مصر ويضمن الجيل الحالى مجموعة مميزة من اللاعبين.

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وقال رمضان صبحى للاعبى المنتخب الأوليمبى:" لازم نقاتل علشان البطولة وعلشان الجماهير اللى هتيجى مترجعش زعلانة..ولو هنموت مش هنفرط فى الكأس على أرضنا".

وحقق منتخب مصر الأوليمبي أول أهدافه من البطولة بالتأهل للأولمبياد، إلا أنه يرغب أيضا فى التتويج بالكأس لأول مرة.