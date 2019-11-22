شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يكثف اجتماعاته مع لاعبي المنتخب الاولمبي من أجل التتويج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولم يسبق لمنتخب مصر الأوليمبي تحقيق هذا اللقب، وتعول الجماهير المصرية كثيرا على أبناء شوقى غريب لتحقيق الفوز بالنسخة الحالية ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة خاصة وأنها تقام فى مصر ويضمن الجيل الحالى مجموعة مميزة من اللاعبين.
وقال رمضان صبحى للاعبى المنتخب الأوليمبى:" لازم نقاتل علشان البطولة وعلشان الجماهير اللى هتيجى مترجعش زعلانة..ولو هنموت مش هنفرط فى الكأس على أرضنا".
وحقق منتخب مصر الأوليمبي أول أهدافه من البطولة بالتأهل للأولمبياد، إلا أنه يرغب أيضا فى التتويج بالكأس لأول مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي يكثف اجتماعاته مع لاعبي المنتخب الاولمبي من أجل التتويج... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.