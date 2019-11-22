شكرا لقرائتكم الجماهير تتوافد على ستاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توافدت الجماهير المصرية على ستاد القاهرة لدعم الفراعنة أمام كوت ديفوار في المباراة التي تجمعما اليوم الجمعة بنهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما. وحرصت بعض من الجماهير المتواجدة في استاد القاهرة حاليا على التقاط الصور التذكارية لتخليد تلك الذكرى التاريخية. Advertisements وتأهل المنتخب الأولمبي لنهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا في نصف النهائي بثلاثية دون رد بينما تأهل متتخب كوت ديفوار عقب الفوز على غانا بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2 / 2.

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