شكرا لقرائتكم الجماهير تتوافد على ستاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرصت بعض من الجماهير المتواجدة في استاد القاهرة حاليا على التقاط الصور التذكارية لتخليد تلك الذكرى التاريخية.
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