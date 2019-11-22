شكرا لقرائتكم جلسة سيد عبد الحفيظ تنهي انضمام كهربا للأهلى بعد العودة مع المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك الذى رحل في الصيف الماضى إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالى، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، عقب العودة من رحلة المنتخب الوطنى قادما إلي القاهرة من جزر القمر، في المباراة التي خاضها الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وشهدت الجلسة الاتفاق على كل الأمور التى تخض انضمام "كهربا" للقلعة الحمراء بداية من شهر يناير القادم بعد تواصل مسؤولو الأهلي مع مستشار اللاعب القانونى للتأكد من عدمه إن الزمالك لن يستطيع الحصول على حكم بإيقاف اللاعب سوى بعد مدة طويلة من الشكوى المقدمة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وذلك حال صحة موقف الأبيض ثم أنهى مسؤولو الأهلى الاتفاق مع اللاعب بشكل نهائي حول انضمامه للفريق الأحمر وتم الاتفاق على كافة بنود التعاقد معه.

ويتواجد "كهربا" خلال الوقت الحالى بالقاهرة عقب نهاية مشاركته مع المنتخب الوطنى فى مواجهتى كينيا وجزر القمر وينتظر الضوء الأخضر من مسؤولي الأهلي للسفر إلي البرتغال خلال الوقت الحالي من عدمه وذلك للاتفاق حول إنهاء انضمامه للقلعة الحمراء مع النادي البرتغالي الذي رحل له اللاعب عقب تركه للزمالك في الصيف دون الحصول علي موافقة مسؤولي الأبيض.