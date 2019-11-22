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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم الجمعة 22-11-2019 فى نهائى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة يلتقى منتخب مصر الاولمبي، مع منتخب كوت ديفوار الاولمبي، فى نهائي كأس الامم الافريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 على ستاد القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، فى تمام الساعة الثامنة مساءاً،حيث تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم .

مصر ضد كوت ديفوار



مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم الجمعة 22-11-2019 فى نهائى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة وتأهل منتخبي مصر وكوت ديفوار لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تخطي عقبة جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة، بينما تأهل منتخب كوت ديفوار الأولمبي على حساب منتخب غانا الأولمبي بضربات الجزاء الترجيحية، في الدور قبل النهائي ليتأهل الفريقين مباشرة الى دورة الألعاب الأولمبية باليابان لتمثيل القارة السمراء.

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم الجمعة 22-11-2019 فى نهائى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة

ويسعى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي تحت 23 سنة للوقوف على منصات التتويج كبطل للنسخة الحالية لتعويض الإخفاق الكبير الذي حققه المنتخب الأول في بطولة أمم أفريقيا الماضية والتي غادرها الفريق من دور الـ 16 أثر الهزيمة القاسية التي مني بها أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

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مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم الجمعة 22-11-2019 فى نهائى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة

وثبت شوقي غريب تشكيلة المنتخب الاولمبي خلال مبارياته السابقة فى بطولة الامم الافريقية، حيث يعتممد على عناصر أساسية وثابته بعد اصابة العديد من اللاعبين أصحاب القوام الأساسي للمنتخب أمثال محمد محمود وكريم نيدفيد وناصر ماهر وغيرهم، الا أن المدير الفنى نجح فى تشكيل توليفه جديدة نجحت فى وضع أسمائهم فى مقدمة أفضل اللاعبين في البطولة القارية المقبلة.