شكرا لقرائتكم خليفة يطالب الاتحاد الدولي بمنع المصريين المشاركين بأسماء دول أخرى في بريطانيا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، مستجدات أزمة اللاعبين المصريين السبعة المشاركين في بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش للناشئين والتي تنطلق يناير المقبل، بأسماء دول أخرى أجنبية.

وأكد عاصم خليفة في تصريحات خاصة، أن الأزمة ليس لها علاقة بالتجنيس على الاطلاق وإنما مشاركة هؤلاء اللاعبين بأسماء دول أخرى جاء بسبب عدم اختيارهم في القائمة المصرية، حيث سعى أولئك اللاعبين للتحايل على القانون الدولي من أجل المشاركة في البطولة بعد اكتمال القوائم المصرية.

وكانت القائمة الأولية لبطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين التي تنطلق في يناير 2020، قد كشفت عن سبع لاعبين مصريين يمثلون دولاً أخرى في البطولة وهم: أحمد عبد الرحيم، عمر بسطاوي، سيف نصر، أدهم مبروك، فريدة سلوم، نور رامي وعلي خواص.

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وأضاف خليفة: اتخذنا كل الاجراءات اللازمة لمنع أولئك اللاعبين من المشاركة في البطولة لأن ذلك يخالف القوانين الدولية وقمنا خلال الساعات الماضية بمخاطبة الاتحاد الدولي للاسكواش والاتحاد الانجليزي لاخطارهم بهذا الأمر.

واختتم رئيس اتحاد الاسكواش: مجلس إدارة الاتحاد سيجتمع الأربعاء المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن لعدم تكرار هذه الواقعة من الناشئين وسنتخذ الاجراءات اللاذمة.