شكرا لقرائتكم خليفة يطالب الاتحاد الدولي بمنع المصريين المشاركين بأسماء دول أخرى في بريطانيا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت القائمة الأولية لبطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين التي تنطلق في يناير 2020، قد كشفت عن سبع لاعبين مصريين يمثلون دولاً أخرى في البطولة وهم: أحمد عبد الرحيم، عمر بسطاوي، سيف نصر، أدهم مبروك، فريدة سلوم، نور رامي وعلي خواص.
وأضاف خليفة: اتخذنا كل الاجراءات اللازمة لمنع أولئك اللاعبين من المشاركة في البطولة لأن ذلك يخالف القوانين الدولية وقمنا خلال الساعات الماضية بمخاطبة الاتحاد الدولي للاسكواش والاتحاد الانجليزي لاخطارهم بهذا الأمر.
واختتم رئيس اتحاد الاسكواش: مجلس إدارة الاتحاد سيجتمع الأربعاء المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن لعدم تكرار هذه الواقعة من الناشئين وسنتخذ الاجراءات اللاذمة.
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