شكرا لقرائتكم شوقي غريب يحفز لاعبي المنتخب الأولمبي بعد تناول الغداء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال غريب للاعبين: "اصنعوا تاريخ لأنفسكم"، مشددا على ضرورة اسعاد الجماهير للمرة الثانية بعدما نجح الفريق في إسعادهم عندما تأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.
وكان المنتخب صعد للأوليمبياد بعدما هزم جنوب أفريقيا في نصف النهائي بثلاثة أهداف نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي غريب يحفز لاعبي المنتخب الأولمبي بعد تناول الغداء... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.