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شوقي غريب يحفز لاعبي المنتخب الأولمبي بعد تناول الغداء...

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جدة - عمرو شويل يلقي شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، محاضرة أخيرة على اللاعبين بعد تناول وجبة الغداء، قبل مواجهة كوت ديفوار في الثامنة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 

ويتحدث شوقي غريب عن أهمية الفوز بلقب البطولة خاصة وأنها ستكون المرة الأولى في تاريخ الفراعنة التي يحصدون فيها اللقب.

 

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وقال غريب للاعبين: "اصنعوا تاريخ لأنفسكم"، مشددا على ضرورة اسعاد الجماهير للمرة الثانية بعدما نجح الفريق في إسعادهم عندما تأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

 

وكان المنتخب صعد للأوليمبياد بعدما هزم جنوب أفريقيا في نصف النهائي بثلاثة أهداف نظيفة.

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