شكرا لقرائتكم شاهد.. لحظة وصول منتخب غانا الاولمبي إلى استاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منتخب غانا الاولمبي، إلى إستاد القاهرة لمواجهة جنوب افريقيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 سنة المقامة حالياً في مصر.

ونشر الاتحاد الغاني لكرة القدم بموقع "تويتر"، فيديو يظهر غناء ورقص لاعبو منتخب غانا فور وصولهم إلى إستاد القاهرة.

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة غانا وجنوب افريقيا في ظل الدوافع التي يمتلكها المنتخبين لتحقيق الفوز وخطف البطاقة الثالثة المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية "طوكيو 2020"، بعدما نجح منتخبي مصر وكوت ديفوار في خطف أول بطاقتين.

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وخسر منتخب غانا أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقان في مجموع الوقتين الاصلي والاضافي بنتيجة 2 – 2، في حين خسر منتخب جنوب افريقيا أمام مصر بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويسعى منتخب غانا لحجز بطاقة الصعود إلى الاولمبياد للمرة السابعة في تاريخه، بعدما سبق وأن حقق هذا الإنجاز في 6 مناسبات سابقة، وصلت غانا إلى الدور ربع النهائي فى طوكيو 1964، قبل أن تخرج من دور المجموعات في مكسيكو سيتى 1968 وميونيخ 1972، وفى برشلونة 1992 أصبحت أول فريق أفريقى يحصل على ميدالية أولمبية لكرة القدم، حين حققت الميداليات البرونزية فى ذلك الوقت، وخسرت فى الدور ربع النهائي فى أتلانتا 1996 قبل الخروج من مرحلة المجموعات فى ظهورهم الأخير فى أثينا 2004.

ويدخل منتخب غانا المباراة بقيادة مدربها ولاعب وسط النجوم السوداء الأسبق إبراهيم تانكو، الذي سيأمل أن يتألق لاعبين مثل ياو يبواه، إيفانز منساه وحبيب محمد حتى تتمكن "البلاك ستارز"، من العودة مرة أخرى للألعاب الأوليمبية.