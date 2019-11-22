شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية: أسعار التذاكر تحددها الجهة المنظمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن أسعار التذاكر الخاصة بحدث فورمولا إي تحدده الجهة المنظمة عالمياً.
وأوضح الأمير في حديثه لـ"في المرمى": سيشهد الحدث الحالي سباقين وليس سباقا واحدا، كما أن البطاريات باتت تدوم لوقت أطول وهناك زيادة في عدد السيارات والمشاركين، وانضمام بورشه ومرسيدس.
وحول الفعاليات المصاحبة قال: ستكون هناك فعالية مصاحبة وهي بطولة الجاغوار سيشارك فيها 3 متسابقين سعوديين، ووصل عدد المتطوعين إلى 350 بين سعوديين ومقيمين سيعملون في تنظيم الحدث.
وزاد: بطولة فورمولا إي دولية وتحديد سعرها يأتي من منظم البطولة، وأنا أتمنى أن يكون هناك نوع من الدعم لفئة الطلاب كي يستطيعوا الحضور لهذه الفعاليات.
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