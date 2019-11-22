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تصريح غريب من جريزمان يصدم برشلونة

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إبراهيم سعد 0 تبليغ

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الجمعة 22 نوفمبر 2019

يعيش برشلونة الإسباني فترة حرجة خلال الموسم الحالي نوع من الاهتزاز بالنتائج والأداء، حتى أن صفقات الفريق الجديدة لم تفلح بالانسجام مع البلوجرانا وفشل بالاستفادة منه تماما.

وأوصحت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تصريحات نجم برشلونة المنضم حديثا هذا الموسم من صفوف أتلتيكو مدريد "أنطونيو جريزمان"، بحيث أن الفرنسي المخضرم علق على عدم انسجامه مع القائد " " بأنه ليس لاعب للمراوغات ولكنه يعشق التسديد واللعب من لمستين فقط.

جدير بالذكر أن جريزمان، قد كبد خزائن الفريق الكتالوتي أموال طائلة بصراع خاصة مع ، الذي كان قريبا من ضمه خلال الموسم الحالي.

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