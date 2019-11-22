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شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح غريب من جريزمان يصدم برشلونة والان مع التفاصيل
الجمعة 22 نوفمبر 2019
يعيش برشلونة الإسباني فترة حرجة خلال الموسم الحالي نوع من الاهتزاز بالنتائج والأداء، حتى أن صفقات الفريق الجديدة لم تفلح بالانسجام مع البلوجرانا وفشل بالاستفادة منه تماما.
وأوصحت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تصريحات نجم برشلونة المنضم حديثا هذا الموسم من صفوف أتلتيكو مدريد "أنطونيو جريزمان"، بحيث أن الفرنسي المخضرم علق على عدم انسجامه مع القائد " ميسي " بأنه ليس لاعب للمراوغات ولكنه يعشق التسديد واللعب من لمستين فقط.
جدير بالذكر أن جريزمان، قد كبد خزائن الفريق الكتالوتي أموال طائلة بصراع خاصة مع ريال مدريد، الذي كان قريبا من ضمه خلال الموسم الحالي.
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