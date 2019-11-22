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شكرا لقرائتكم خبر عن ساحر ليفربول يفضل كلوب عن كبار القارة والان مع التفاصيل
الجمعة 22 نوفمبر 2019
يعيش نجم ليفربول الإنجليزي "فايينيو" حالة من الاشتقرار الفني والإداري لدى بطل أوروبا، بعدما بات اللاعب أحد الركائز الأساسية في تشكيل متصدر البريميرليج، حيث أن شقيق اللاعب كشف عن هوية سر هام قبل انتقاله الساحر للفريق الإنجليزي.
وأوضحت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن شقيق فابينيو، قد أكد رفض نجم موناكو الفرنسي السابق عروض من يوفنتوس ومانشستر سيتي مفضلا التدريب مع مدربه الألماني "يورجن كلوب".
الجدير بالذكر أن فابينيو، قد كان بصفوف موناكو الفرنسي كلاعب بالجهة اليمنى الدفاعية، إلى أن استقر به المطاف كلاعب وسط مهاجم دائم رفقة ليفربول مساهما بتحقيق دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي وبقاء الفريق على رأس ثدارة ترتيب البريميرليج بالموسم الحالي.
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