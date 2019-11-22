شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يثير الشكوك حول مشاركة صلاح أمام كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن حالة اللاعبين المصابين بالفريق، ومدى جاهزيتهم للمشاركة في مباراة كريستال بالاس، المقررة السبت، في الأسبوع الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال كلوب، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن الجهاز الفني سيحسم في وقت لاحق أمر مشاركة صلاح في المباراة.

وكان المهاجم محمد صلاح يتعافى من إصابة في الكاحل، أبعدته عن مباريات المنتخب الوطني في تصفيات أمم أفريقيا، لكنه عاد للمشاركة في التدريبات مع الريدز.

وأوضح يورجن كلوب أن على الجهاز الفني التحقق من تعافي صلاح تمامًا، وكذلك أندي روبرتسون وجويل ماتيب، لكن فيما يخص فيرجيل فان ديك، فإنه مستعد للظهور أمام كريستال بالاس.