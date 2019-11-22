شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها الإثنين المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وفقا للموقع الرسمي للنادي.
كان الجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري رينيه فايلر، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس، في إطار البرنامج الذي تم وضعه، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي يخوض خلالها لقاء الجونة، ثم السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر الجاري في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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