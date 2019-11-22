شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يتحدث عن إمكانية عودة نيمار لبرشلونة و«القطيعة» مع جريزمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، إنه يلعب في أفضل ناد في العالم، متمنيًا قضاء مزيد من الوقت في «البلوجرانا».

ورد سواريز على تصريحات زميله في الفريق جيرارد بيكيه، التي قال فيها إن لاعبي البلوجرانا عرضوا الدفع من أموالهم الخاصة من أجل ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى البارسا بقوله: «قد تضطر إلى أن تمسك لسان بيكيه».

وارتبط نيمار، بالانتقال إلى برشلونة خلال الصيف الماضي، إلا أن الأخير فشل في الاتفاق مع إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في النهاية، ليبقى الدولي البرازيلي في «حديقة الأمراء».

وقال لاعب منتخب أوروجواي، في تصريحات لصحيفة (سبورت) الإسبانية، الجمعة، «بيكيه لديه الكثير من الخبرة في الإدلاء بالتصريحات، ولكنه يعلم أن اللاعبين كانوا خارج قضية نيمار».. متابعًا: «مستعدون للترحيب بنيمار أو أي لاعب يريد المجيء إلى هنا».

وحول مستقبله مع برشلونة، قال سواريز: «لدي عقد حتى عام 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي، وأنا سعيد للغاية هنا.. وأشعر بأنهم يقدروني في برشلونة، رغم أنهم يسيئون فهمي أحيانًا، فهم يقدرون المجهودات التي أبذلها.. كما أنني أشعر بحب واحترام من قبل مشجعي البارسا» .

ونفى مهاجم برشلونة وجود قطيعة بين نجوم الفريق والفرنسي أنطوان جريزمان، الذي انضم إلى النادي الكتالوني، الصيف الماضي.

Advertisements

وقال: «لقد رحبت بجريزمان، رفقة ميسي وجيرارد بيكيه، قبل عام وقلنا إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم».

وكشف سواريز عن بعض الأمور التي حدثت أثناء مواجهة فريق ليفربول على ملعب «أنفيلد» خلال إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، والتي أُقصي فيها برشلونة من المربع الذهبي للبطولة، حيث خسر إيابًا 0-4 أمام ليفربول في أنفيلد، رغم فوز البارسا ذهابًا بثلاثية دون رد.

وقال سواريز: «في الموسم الحالي تعرضت للإصابة مرتين، وكان الأمر مبالغًا فيه خلال المرة الثانية».. مضيفًا: «لقد كانوا يقولون إنني لن أستطيع لعب مباراة سيلتا فيجو أو السفر مع منتخب أوروجواي، ولكني كنت جاهزًا وسمحوا لي بالسفر».

وتابع سواريز: «من المؤلم أن يتم توجيه اللوم لي بسبب الغياب عن نهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم السابق رغم أنني كنت أعاني من إصابة».

واستطرد قائلا: «لقد قيل إن برشلونة خسر نهائي كأس الملك، لأن الفريق لم يكن يلعب بمهاجم صريح، وإن سواريز كان يكذب ولم يتعرض لإصابة».

وقال سواريز: «أريد أن أسال من يكتب هذه الكلمات.. هل عندما تصاب يده يستطيع الكتابة؟ لقد أصبت بكسر في الغضروف المفصلي، كيف يمكنني أن أعارض الطبيب؟ كما أنه من المستحيل ادعاء الإصابة».

واختتم الدولي الأورجوياني بقوله: «تعرضت للإصابة بالغضروف المفصلي في لقاء أنفيلد.. وتحديدًا في آخر 10 أو 15 دقيقة، ولكن مع الأدرينالين والجسد الساخن خلال المباراة لم أشعر بالإصابة وواصلت المشاركة، وانتهى بي الأمر إلى وضع الثلج عندما وصلت إلى غرفة الملابس».