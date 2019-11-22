كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر الأولمبي وكوت ديفوار اليوم 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

يلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره الايفوارري، مساء اليوم الجمعة، بملعب القاهرة الدولي، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي ، حيث ضمن المنتخبان بلوغ دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل 2020.

القنوات الناقلة لمباراة مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار

المباراة تنقلها قناة بي ان سبورتس فضائياً عبر شاشتها، وقناة تايم سبوت عبر البث الأرضي للتلفزيون المصري.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي

ومن المتوقع أن يبدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي مواجهة كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالتشكيل التالي :_

حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: محمد عبدالسلام- اسامة جلال – أحمد رمضان بيكهام خط الوسط: كريم العراقي- أكرم توفيق – صلاح محسن – أحمد فتوح – عمار حمدي – رمضان صبحي خط الهجوم: مصطفى محمد.

التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار

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وعلى الجانب الآخر يتوقع أن يبدأ حيدرا سواليهو، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأوليمبي، التشكيل الذي يخوض به مباراة الفراعنة كالآتي:

فى حراسة المرمى: إلعازر إيرا تاب

خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو

خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي سبيستيان

خط الهجوم: جونيور تراوري، يوسف داو وأيمار تيمتي.

مشوار الفراعنة للنهائي

استهل منتخب مصر مشواره في أمم أفريقيا تحت 23 سنة، بالفوز على مالي بهدف دون رد، في افتتاح البطولة، ثم حقق الفوز على غانا بنتيجة 3-2، وفي الجولة الثالثة والأخيرة حقق الفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1، ليتأهل للدور التالي كأول المجموعة برصيد 9 نقاط.

وفي نصف النهائي حقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة.

مشوار الأفيال للنهائي

على الجانب الآخر استهل منتخب كوت ديفوار مشواره في البطولة بالفوز على نيجيريا بهدف دون رد، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية، ثم الخسارة في الجولة الثانية أمام جنوب أفريقيا 1- صفر، قبل أن يحقق الفوز على زامبيا بنتيجة 1- صفر في الجولة الثالثة، ويتأهل كأول المجموعة الثانية.

و في نصف النهائي تعادل منتخب كوت ديفوار مع نظيره غانا بنتيجة 2-2، في الوقت الأصلي والإضافي قبل أن يتأهل للنهائي عبر ركلات الترجيح بنتيجة 3-2.