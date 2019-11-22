اخبار الرياضه

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار تحت 23 سنة في نهائي كأس أمم إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة مصر وكوت ديفوار تحت 23 سنة في نهائي كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

يلتقي منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، اليوم الجمعة في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي ستقام على ملعب القاهرة الدولي.

Advertisements

وكان المنتخب الأولمبي قد تأهل من نصف النهائي بالفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة، فيما تخطى منتخب كوت ديفوار نظيره غانا بركلات الترجيح بنتيجة 3/2، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقناة التاقلة

تبدأ مباراة مصر وكوت ديفوار مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءاً، وتذاع المباراة عبر شاشة تايم سبورت أرضيًا، وقناة بي إن سبورت إتش دي 10 فضائياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وكوت ديفوار تحت 23 سنة في نهائي كأس أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا