مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019
تعود مباريات الدوري السعودي للأنطلاق مرة أخرى اليوم الجمعة، بعد غياب أكثر من أسبوعين بسبب التوقف الدولي.
حيث يفتتح الفتح وأبها مواجهات الجولة العاشرة عندما يلتقيا في الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.
ويحتل الفتح المركز الخامس عشر برصيد خمس نقاط، بينما يحتل أبها المركز التاسع برصيد 11 نقطة.
كما سيشهد منافسات الجولة العاشرة من كأس الأمير محمد بن سلمان مباراة هامة بين الحزم والرائد، في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتي ستقام على ملعب نادي الحزم.
ويحتل الرائد المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بينما يقع الحزم في المرتبة الثامنة برصيد 14 نقطة.
قبل أن يختتم الفيحاء مباريات الجولة اليوم عندما يحل ضيفاً على الشباب، في تمام الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
ويحتل الشباب المركز السادس برصيد 15 نقطة، بينما يقع الفيحاء في المرتبة الثانية عشر برصيد 10 نقاط.
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