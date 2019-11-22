اخبار الرياضه

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

تعود مباريات الدوري السعودي للأنطلاق مرة أخرى اليوم الجمعة، بعد غياب أكثر من أسبوعين بسبب التوقف الدولي.

حيث يفتتح الفتح وأبها مواجهات الجولة العاشرة عندما يلتقيا في الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز .

ويحتل الفتح المركز الخامس عشر برصيد خمس نقاط، بينما يحتل أبها المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

Advertisements

كما سيشهد منافسات الجولة العاشرة من كأس الأمير مباراة هامة بين الحزم والرائد، في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتي ستقام على ملعب نادي الحزم.

ويحتل الرائد المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بينما يقع الحزم في المرتبة الثامنة برصيد 14 نقطة.

 قبل أن يختتم الفيحاء مباريات الجولة اليوم عندما يحل ضيفاً على الشباب، في تمام الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويحتل الشباب المركز السادس برصيد 15 نقطة، بينما يقع الفيحاء في المرتبة الثانية عشر برصيد 10 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا