شكرا لقرائتكم استئناف التسجيل فى عمومية الأهلى بعد نهاية صلاة الجمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية (65 ألف عضو تقريباً)، وفى حال اكتمال النصاب القانونى يتم مناقشة جدول الأعمال وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع الآخر فى اليوم التالى.
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