شكرا لقرائتكم استئناف التسجيل فى عمومية الأهلى بعد نهاية صلاة الجمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف منذ قليل التسجيل فى اليوم الأول للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي ، بعد إغلاقها لمدة ساعة تقريباً بسبب صلاة الجمعة بعدما بدأ أعضاء النادى بالتوقيع بكشوف الجمعية العمومية التسجيل من التاسعة صباحاً ويستمر التسجيل حتى السابعة مساءً.

ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية (65 ألف عضو تقريباً)، وفى حال اكتمال النصاب القانونى يتم مناقشة جدول الأعمال وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع الآخر فى اليوم التالى.

وفى اليوم التالى يبدأ التسجيل فى التاسعة صباحاً بالكشوف حتى السابعة مساءً، ويكون الإجتماع صحيحاً بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو، أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال فى حال اكتمال النصاب القانونى الساعة السابعة مساءً مباشرة بالصالة المغطاة بالنادى.