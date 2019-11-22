شكرا لقرائتكم شوقي غريب يحكى للاعبي المنتخب الأولمبي ذكرياته مع كوت ديفوار عام 86... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع أنه يروي هذه القصة حتى يكون جميع اللاعبين في كامل تركيزهم لأنه قد يدفع بأي لاعب منهم في أي وقت حسب احتياجات الفريق ووفقًا لظروف المباراة.
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