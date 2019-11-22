شكرا لقرائتكم شوقي غريب يحكى للاعبي المنتخب الأولمبي ذكرياته مع كوت ديفوار عام 86... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حكى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ذكرياته للاعبين مع منتخب كوت ديفوار، عندما كان لاعبًا في صفوف منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 1986.

أكد شوقي غريب خلال حديثه مع اللاعبين، أنه لم يكن أساسيًا في اللقاء لكنه كان جاهزًا ويركز في المباراة بشكل جيد ونجح بعد نزوله في تسجيل هدف التقدم للمنتخب بعد سيل من الفرص الضائعة للفريق المصرى، إلا أن الهدف منح الفراعنة الثقة والفرصة لتسجيل هدف ثان عن طريق جمال عبد الحميد.

تابع أنه يروي هذه القصة حتى يكون جميع اللاعبين في كامل تركيزهم لأنه قد يدفع بأي لاعب منهم في أي وقت حسب احتياجات الفريق ووفقًا لظروف المباراة.

ويلتقي المنتخب الأولمبي مع كوت ديفوار اليوم في الثامنة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.