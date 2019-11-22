شكرا لقرائتكم 5 لاعبين يتنافسون على لقب "نجم الشباك" فى المنتخب الاولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات المنتخب الأولمبي على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً حينما يلاقى كوت ديفوار مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى وذلك للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة الصغار بعد أن سبق للمنتخب الاولمبى المصرى إحراز المركز الثالث في النسخة الأولى 2011 بالمغرب على حساب السنغال ثم خرج من الدور الأول في ظهوره الثاني بالسنغال عام 2015.

وحال تمكن رفاق الحارس محمد صبحي من الفوز بالكأس ستعود المنتخبات المصرية لمنصات التتويج القارية بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات عندما تمكن منتخب الشباب من الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً في 2013 بالجزائر بعد الفوز على غانا بفارق ركلات الترجيح.

ويتنافس 5 لاعبين على لقب نجم الشباك فى المنتخب الاولمبى بعدما استطاعوا انتزاع أهات الاعجاب فى المدرجات بفضل إمكانياتهم المتميزة وإصرارهم على التتويج باللقب القارى وهو مانرصده فى السطور التالية .. *رمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبى ولاعب ستوك سيتى الانجليزى المعار للأهلى أحد أهم النجوم فى المنتخب الاولمبى سواء لإمكانياته الفنية والبدنية وروحه القتالية فضلا عن إظهاره لمسات القائد المحنك خلال هذه البطولة .

دخل رمضان صبحى قائد منتخب مصر تاريخ البطولة من الباب الكبير كأول لاعب ينجح في التسجيل في نسختين بنجاحه في إحراز هدف مصر الثاني أمام غانا في مرحلة المجموعات والهدف الأول أمام جنوب أفريقيا في نصف النهائي بعد أن وقع هدفه الأول في شباك نيجيريا في نفس المرحلة في السنغال قبل 4 سنوات.

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وحال استمرار قيادته للمنتخب في طوكيو 2020 سيصبح نجم الأهلي من النجوم القلائل الذين دافعوا عن ألوان العلم المصري في كأس العالم والدورات الأولمبية بعد أن سبقه نجوم أبرزهم محمود مختار "التتش" ومحمد صلاح.

*مصطفى محمد

المتحدث الرسمى لخط هجوم الفراعنة الصغار، وهداف بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً يبقى أحد أهم النجوم فى تشكيلة المنتخب الاولمبى .

مصطفى محمد في طريقه لدخول سجلات نجوم الكرة المصرية كأول هداف في بطولة أفريقيا تحت 23 عاماً بعدما سجل 4 أهداف في الدور الأول وبات على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم النيجيري بيتر إتيبو هداف النسخة السابقة في السنغال.

*عبد الرحمن مجدى

*أحمد ياسر ريان

يدخل عبدالرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأولمبي، ضمن قائمة اللاعبين الصاعدين الواعدين بالكرة المصرية، نظرا لقدرات اللاعب الكبيرة التي جعلته يخطف الأنظار مع المنتخب الاولمبى بعد تسجيله هدفين من ثلاثية الفراعنة فى شباك جنوب أفريقيا والتى أعلنت التأهل الرسمى للمنتخب لأولمبياد طوكيو ."هذا الشبل من ذاك الأسد" مثل نجح أحمد ياسر ريان في تحويله إلى واقع، بعدما تأهل رفقة المنتخب المصري إلى أولمبياد طوكيو 2020، ليدخل تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابها بعدما تمكن من تكرار إنجاز والده، لاعب الاهلي والمنتخب الأولمبي السابق ياسر ريان

تمكن أحمد ياسر من إحراز هدف التأهل للدور نصف النهائي أمام غانا، بتسجيله الهدف الثالث في المباراة التي انتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 3-2، قبل أن يواصل رفاقه تألقهم في البطولة بثلاثية أمام جنوب أفريقيا ليضمن بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

*محمد صبحى

انتزع محمد صبحي، حارس مرمى المنتخب الأولمبي ، إشادة الجماهير المصرية وضاعف من ثقتهم في مستقبل مميز لحراسة عرين الفراعنة، بعد انطلاقته المثالية خلال بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وانتزع صبحي مقعد حراسة مرمى الفراعنة من الثنائي عمر رضوان وعمر صلاح، وأثبت أنه الأجدر به خلال 4 مباريات لعبها في البطولة التي تستضيفها مصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.