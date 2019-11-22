شكرا لقرائتكم مصر ضد كوت ديفوار .. أحمد صلاح حسنى : يارب الفرحة تكمل بالتتويج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكتب أحمد صلاح حسنى عبر تويتر : " صباح النصر ان شاء الله ..... المباراة الآن أصبحت مهمه حتي لو حققنا الهدف الأكبر لكن الفوز بالبطوله لدي الجماهير الآن امر حتمي ومهم ان شاء الله الفرحه تكمل"

صباح النصر ان شاء الله ..... المباراه الان أصبحت مهمه حتي لو حققنا الهدف الأكبر لكن الفوز بالبطوله لدي الجماهير الان امر حتمي ومهم ان شاء الله الفرحه تكمل ... #النهائي #افرقيا @caf_online_AR

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— Ahmed Salah Hosny / احمد صلاح حسني (@AhmedSalahhosny) November 22, 2019

وتترقب جماهير الكرة المصرية الثامنة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع المنتخب الأولمبي ونظيره الإيفوارى على استاد القاهرة الدولى، فى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، بعدما ضمن المنتخبان التأهل لأولمبياد طوكيو 202 .

وبات المنتخب الأولمبي على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب للمرة الأولى فى تاريخه بعدما سبق له إحراز المركز الثالث فى النسخة الأولى 2011 بالمغرب على حساب السنغال، ثم خرج من الدور الأول فى ظهوره الثانى بالسنغال عام 2015