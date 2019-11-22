شكرا لقرائتكم مصر ضد كوت ديفوار .. أحمد صلاح حسنى : يارب الفرحة تكمل بالتتويج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وكتب أحمد صلاح حسنى عبر تويتر : " صباح النصر ان شاء الله ..... المباراة الآن أصبحت مهمه حتي لو حققنا الهدف الأكبر لكن الفوز بالبطوله لدي الجماهير الآن امر حتمي ومهم ان شاء الله الفرحه تكمل"
صباح النصر ان شاء الله ..... المباراه الان أصبحت مهمه حتي لو حققنا الهدف الأكبر لكن الفوز بالبطوله لدي الجماهير الان امر حتمي ومهم ان شاء الله الفرحه تكمل ... #النهائي #افرقيا @caf_online_AR
— Ahmed Salah Hosny / احمد صلاح حسني (@AhmedSalahhosny) November 22, 2019
وبات المنتخب الأولمبي على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب للمرة الأولى فى تاريخه بعدما سبق له إحراز المركز الثالث فى النسخة الأولى 2011 بالمغرب على حساب السنغال، ثم خرج من الدور الأول فى ظهوره الثانى بالسنغال عام 2015
كانت هذه تفاصيل خبر مصر ضد كوت ديفوار .. أحمد صلاح حسنى : يارب الفرحة تكمل بالتتويج... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.