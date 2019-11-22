شكرا لقرائتكم مصر ضد كوت ديفوار .. أحمد ياسر ريان لـ مصطفى محمد : "نمبر وان"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد ياسر ريان لاعب الجونة والمنتخب الأولمبي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام جمعته بـ مصطفى محمد مهاجم الفراعنة، خلال احتفالهما بتأهل المنتخب الوطني إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد انتهاء مباراة مصر وجنوب أفريقيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب والتي فازت بها مصر بثلاثية نظيفة، وعلق أحمد ريان على الصورة برقم 1.

ويحتل مصطفى محمد صدارة هدافي المنتخب الوطني والبطولة برصيد 4 أهداف قبل انطلاق المباراة النهائية التي تجمع مصر وكوت ديفوار في تمام الثامنة مسائً على استاد القاهرة الدولي.

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ولم يسبق لمنتخب مصر الأولمبى الفوز بهذه البطولة من قبل، حيث انطلقت النسخة الأولى من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة للأولمبياد عام 2011 بالمغرب، وتمكن المنتخب المصرى من تحقيق إنجاز بلوغ الدورة الأولمبية للمرة الأولى منذ 20 عامًا تحت قيادة المدير الفنى هانى رمزى عقب حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية على حساب المنتخب السنغالى بهدفين نظيفين.

أما فى النسخة الثانية فى 2015 بالسنغال فتبخرت أحلام منتخب الشباب فى بلوغ أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بعد الخروج من الدور الأول والفشل فى تحقيق أى انتصار بالمجموعة، واستهل المنتخب المصرى مشواره بتلك النسخة بالتعادل مع المنتخب الجزائرى بنتيجة 1-1، ثم تعادل مثير أمام المنتخب النيجيرى بنتيجة 2-2، وأخيرًا الخسارة على يد مالى بهدف دون رد ووداع البطولة بعد احتلال المركز الرابع والأخير بالمجموعة.