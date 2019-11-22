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شكرا لقرائتكم مصر ضد كوت ديفوار .. رسالة خاصة من سام مرسي للاعبي المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف مرسي: "ولما لا يا رفاق أن تحققوا نجاحًا كبيرًا في طوكيو؟! أنتم قادرون".
واختتم لاعب وسط فريق ويجان أتليتك الإنجليزي : "أحسنتم في البطولة، ونرغب في التتويج باللقب، إن جميع المصريين في كُل أنحاء العالم فخورين بكم".
وتنتظر جماهير الكرة المصرية فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، إنجازا كرويا جديدا وغير مسبوق، عندما يلتقى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب نظيره كوت ديفوار فى نهائى بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، التى تحتضنها مصر حاليا.
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