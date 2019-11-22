شكرا لقرائتكم مصر ضد كوت ديفوار .. رسالة خاصة من سام مرسي للاعبي المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجه سام مرسي، لاعب وسط فريق ويجان أتليتك الإنجليزي، رسالة إلى لاعبي منتخب مصر الأولمبي، قبل مواجهة كوت ديفوار مساء اليوم الجمعة، بنهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.

وقال سام مرسي في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي للبطولة: "سعيد جدًا بما يُقدمه المنتخب الأولمبي، مبروك على التأهل للاولمبياد، هذا انجاز رائع".

وأضاف مرسي: "ولما لا يا رفاق أن تحققوا نجاحًا كبيرًا في طوكيو؟! أنتم قادرون".

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واختتم لاعب وسط فريق ويجان أتليتك الإنجليزي : "أحسنتم في البطولة، ونرغب في التتويج باللقب، إن جميع المصريين في كُل أنحاء العالم فخورين بكم".