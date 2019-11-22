شكرا لقرائتكم الجزيرة يفكر فى الاحتفال بطارق مؤمن لتتويجه ببطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر مسئولو نادي الجزيرة لتنظيم حفل كبير لتكريم طارق مؤمن لاعب النادي، الحائز على لقب بطولة العالم للاسكواش، خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل سفره إلى أمريكا للمشاركة في بطولة العالم للفرق التي تقام في 15 ديسمبر الجاري.

وقال أمير الوجيه المدير الفني لمنتخب الاسكواش والمسئول عن قطاع الاسكواش في الجزيرة، أن النادي فى طريقه لتنظيم حفل ضخم للاحتفال بالمصنف الثالث عالمياً الذي توج بالبطولة لأول مرة في تاريخه وسيتم خلاله دعوة كل المدربين الذين دربوا ابن نادي الجزيرة.

Advertisements

ويحتل طارق مؤمن قائد منتخب مصر للاسكواش التصنيف الثالث عاليماً وهو أفضل تصنيف وصل إليه البطل المصري في مشواره الاحترافي.

وكان طارق مؤمن قد توج ببطولة العالم الفردية للاسكواش بعد تغلبه على منافسه بول كول بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة النهائية.