شكرا لقرائتكم الجزيرة يفكر فى الاحتفال بطارق مؤمن لتتويجه ببطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أمير الوجيه المدير الفني لمنتخب الاسكواش والمسئول عن قطاع الاسكواش في الجزيرة، أن النادي فى طريقه لتنظيم حفل ضخم للاحتفال بالمصنف الثالث عالمياً الذي توج بالبطولة لأول مرة في تاريخه وسيتم خلاله دعوة كل المدربين الذين دربوا ابن نادي الجزيرة.
ويحتل طارق مؤمن قائد منتخب مصر للاسكواش التصنيف الثالث عاليماً وهو أفضل تصنيف وصل إليه البطل المصري في مشواره الاحترافي.
وكان طارق مؤمن قد توج ببطولة العالم الفردية للاسكواش بعد تغلبه على منافسه بول كول بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة النهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة يفكر فى الاحتفال بطارق مؤمن لتتويجه ببطولة العالم للاسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.