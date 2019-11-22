شكرا لقرائتكم شريف إكرامي يحتفل بعيد ميلاد نجله ياسين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي بعيد ميلاد نجله ياسين، والذي أكمل عامه الـ 11، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

ونشر إكرامي صورة جمعته بنجله وعلق عليها: عيد ميلاد سعيد إكرامي الصغير..بطلي الصغير أصبح لديه 11 عاماً".

ويحصل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي على إجازة من التدريبات اليوم الجمعة على أن يستأنف تدريباته غداً السبت على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري بالغردقة في الدوري العام والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد رادس يوم 29 من نفس الشهر ، ووفقا للترتيبات التي جرت خلال الأيام الأخيرة، فمن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى تونس مباشرة، عقب انتهاء مباراة الجونة التي ستقام في الغردقة.

وأنهى الجهاز الإداري للنادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق في تونس؛ بما فيها الإقامة و ملاعب التدريب ووسائل الانتقال من المطار إلى الفندق والعكس، في الوقت الذي ينتظم التونسي علي معلول نجم الفريق في التدريبات بداية من غداً بعد عودته عقب انتهاء معسكر بلاده والذي أقيم خلال الأجندة الدولية.