شكرا لقرائتكم موعد مباراة المنتخب الأولمبي وكوت ديفوار فى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه المنتخب الأولمبي كوت ديفوار في الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة على ستاد "القاهرة الدولي"، خلال المباراة النهائية لبطولة كاس أمم أفريقيا تحت 23 عام، والتي تقام على الأراضي المصرية خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وبالرغم من أن كلا المنتخبين قد ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسمياً بعد الوصول إلى النهائي، حيث إن أصحاب أول ثلاث مراكز بالبطولة فقط هم من سيتأهلون، إلا أن هذه الأمر لم يقلل من رغبتهم في تحقيق الانتصار والتتويج باللقب، خاصة المنتخب المصري الذي يقدم مستوى رائع ويرغب في انهاء البطولة بشكل جيد.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي وكوت ديفوار فى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام

موعد مباراة المنتخب الأولمبي وكوت ديفوار فى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام، حيث استطاع المنتخب المصري أن يقدم مستوى جيد للغاية خلال البطولة، خاصة إنه تصدر مجموعته برصيد 9 نقط بعد تحقيقه 3 انتصارات.

ونجح المنتخب الأولمبي في الانتصار على مالي في بداية المشوار بهدف دون رد، قبل أن ينتصر على منتخب غانا في ثاني مبارياته بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي وكوت ديفوار فى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام

موعد مباراة المنتخب الأولمبي وكوت ديفوار فى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام، وفي آخر مباراة بدور المجموعات انتصر الفراعنة على الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وفي الدور النصف النهائي قدم المنتخب الأولمبي مستوى جيد للغاية ونجح في الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد.

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موعد مباراة المنتخب الأولمبي وكوت ديفوار فى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام

موعد مباراة المنتخب الأولمبي وكوت ديفوار فى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام، بينما كوت ديفوار فقد تأهل إلى الدور النصف النهائي بعدما احتل صدارة مجموعته برصيد 6 نقط، حيث خاض 3 مباريات حقق الانتصار في 2 وخسر في واحدة.

وفي نصف النهائي استطاع منتخب كوت ديفوار أن يتخطى عقبة المنتخب الغاني بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي.