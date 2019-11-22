شكرا لقرائتكم حارس أوراوا: مشاهدة النهائي من المدرجات جهزتني للإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف شوساكو نيشيكاوا، حارس مرمى أوراوا ريد دايموندز الياباني، أن مشاهدة فريقه من المدرجات جعلته جاهزا للقاء الإياب أمام الهلال في ملعب سايتاما 2002.

وغاب الحارس الأساسي عن الفريق في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال لتراكم البطاقات الصفراء ما اضطره إلى متابعة اللقاء من مدرجات ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقال نيشيكاوا في حديثه لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس: لا أملك الخبرة لمشاهدة المباريات من المدرجات، لكنّ مشاهدة الذهاب منها جعلني أستكشف أشياء جديدة عن طريقة لعبي في لقاء الإياب، واستطعت مشاهدة نقاط ضعف الهلال.

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وأضاف حارس مرمى اليابان أن مشاهدته المباراة من المدرج جعلته يكتشف نقاط ضعف الهلال وقال: لأنني كنت أفكر بما يراه اللاعبون وأن أشعر بالأشياء المختلفة التي من الممكن فعلها في الإياب لأنك تستطيع رؤية الفراغات في الملعب بشكل أكبر واستطعت معرفة المناطق التي يهجم منها الهلال بحسب وقت المباراة فهم يصنعون العديد من الفرص من المناطق البعيدة لذلك يجب علينا أن نجهز خط الدفاع قبل أن تصل الكرة إليهم ما يحد من فرصهم في المباراة، ويجب علينا أن نكون على تواصل دائم مع أقرب زميل لنا في الملعب، فقد حرصت على مشاهدة لقاء الذهاب كي أقدم أفضل ما في وسعي في الإياب.

وأشاد نيشيكاوا بالحارس البديل هاروكي فوكوشيما والذي وقف في وجه هجمات عديدة للهلال، وقال: لولا أداء فوكوشيما لا أعتقد أننا كنا سنخرج بتلك النتيجة، فبغض النظر عن عدد الهجمات التي تتلقاها كفريق، إن استطاع الحارس إيقافها كما فعل فوكوشيما فإنك لن تخرج خاسرا.

وزاد: استقبلنا هدفا واحدا لكن تصدياته وقفت دون تسجيل هدفين أو 3 وبسببها ما زلنا في المنافسة على البطولة، وأنا أعتقد أن هذه المباراة ساعدته على التطور مستقبلا. نحن الآن في وضع يجبرنا على أن نخاطر، وفي ذلك الوقت أريد أن أعلم بأني سأحمي مرماي، لست أن فقط بل خط الدفاع كاملا، يجب أن نعمل على إدارة المخاطر وإيقاف منافسينا من اللعب كما يحلو لهم وفي الوقت نفسه أن نقتحم خطوطهم ونسجل أهدافا.

وأبدى نيشيكاوا حماسه تجاه مباراة الإياب مشيدا بدعم الجماهير: متحمس جدا للقاء فنحن نلعب المباراة على أرضنا وحافزنا سيكون بوجود الجماهير والداعمين، وأعتقد بأن الأجواء ستكون رائعة وخلالها نود أن نقدم الأفضل.