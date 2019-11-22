التشكيل المتوقع.. نجم الصعود للأولمبياد يقود مصر في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام.

وسيواجه منتخب مصر نظيره الإيفواري في الثامنة من مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في ختام البطولة التي استضافتها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وصعد المنتخب المصري ومنافسه رسمياً إلى أولمبياد طوكيو فيما يتنافس منتخب غانا وجنوب أفريقيا على البطاقة الثالثة.

وقرر غريب استمرار عبد الرحمن مجدي نجم المباراة الماضية أمام جنوب أفريقيا والتى منحت صغار الفراعنة بطاقة الأولمبياد بعد تسجيله هدفين بالإضافة إلى عمار حمدي الذى اختير أفضل لاعب في المباراة.

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ومن المقرر أن يخوض غريب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق- أحمد فتوح.

وسط الهجوم: عمار حمدي - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.