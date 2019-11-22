محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى على:
قال المخرج إبراهيم مبارك، مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن التليفزيون استعد بكل السبل لتصوير وإخراج نهائي أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة بين منتخبي مصر وكوت ديفوار، وذلك تنفيذَا لتوجيهات نائلة فاروق رئيسة التليفزيون.
وأضاف مبارك لمصراوي، أن إخراج المباراة النهائية سيقوم على روح الجماعة وسيتم بإدارة عليا من إدارة البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، مشددًا على أن روح الفريق هي التي ساهمت في خروج البطولة بأفضل صورة ممكنة نالت إشادة الجميع وبإمكانيات مصرية خالصة.
وأوضح أن غرفة عمليات إدارة البرامج الرياضية ستعمل بمقرها بالهيئة الوطنية للإعلام طوال اليوم لتسهيل كافة الإجراءات ومنع وقوع أي مشكلات في بث مباراتي المركز الثالث والنهائي.
وكشفت مصادر بالهيئة لمصراوي، أن المخرج هشام عبد الودود سيتولى إخراج المباراة النهائية بالبطولة، فيما تذاع المباراة عبر البث الأرضي على قناة تايم سبورتس بتعليق مؤمن حسن، فيما تذاع فضائيا على قناة bein sports10 بتعليق علي محمد علي.
كانت هذه تفاصيل خبر "المعلق والقناة الناقلة".. ننشر خطة التليفزيون لبث مباراة نهائي "أفريقيا 23" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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