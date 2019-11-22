بالمواعيد.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك بعد انتهاء فترة التوقف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تنتهي اليوم الجمعة فترة التوقف الدولي بعدما وصلت بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة للمحطة الأخيرة، حيث تقام المباراة النهائية للمسابقة على ملعب ستاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً بين منتخبي مصر وكوت ديفوار.

وتُستأنف غدا السبت منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي (2019-2020) بعد توقف دام شهرا كاملا، بإقامة مباراتي طنطا ضد طلائع الجيش والمقاولون العرب أمام أسوان ضمن منافسات الأسبوع الرابع للمسابقة.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، ويليه الزمالك في المركز الثاني وفي جعبته 10 نقاط من 4 مواجهات، بينما يأتي الأهلي حامل اللقب في المركز الثالث بالعلامة الكاملة بعد فوزه في ثلاث مباريات.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل مباريات الدوري الممتاز حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي احتضنتها مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، بعد أزمة كبيرة نشبت قبل القرار بسبب تأجيل مباراة القمة.

الأهلي

بعد تأجيل مباراته أمام الزمالك بالجولة الرابعة، يواجه الأهلي فريق الجونة على ملعب ستاد الجونة يوم الإثنين المقبل بالجولة الخامسة، بعدما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 25 نوفمبر موعدا لها بعد تأجيلها من يوم 23 أكتوبر الماضي.

وسيسافر المارد الأحمر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل 29 نوفمبر على ملعب "رادس" في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويرتبط الأهلي بعدها بمواجهة الهلال السوداني في مصر على ملعب السلام يوم الجمعة في السادس من شهر ديسمبر المقبل، في الوقت الذي لم يتم الكشف عن المواعيد الجديدة لبقية مباريات الدوري خلال ما تبقى من العام الجاري.

واستغل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، فترة التوقف الدولي لإقامة معسكر خارجي بالإمارات استمر سبعة أيام من 31 أكتوبر لـ6 نوفمبر دون خوض وديات، ومنح اللاعبين راحة 4 أيام قبل استئناف التدريبات بالقاهرة.

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وخاض الأهلي مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة يوم الثلاثاء الماضي، ونجح في تحقيق الفوز بهدف وليد أزارو من ركلة جزاء، ولعب فايلر بطريقة جديدة على النادي الأحمر (3-2-3-2).

الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد السلام في افتتاح مباريات الجولة السادسة، قبل أن يطير إلى الكونجو لخوض مواجهة صعبة أمام مازيمبي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وفي الجولة الثانية من دوري الأبطال، يستضيف الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي يوم الجمعة 6 ديسمبر.

وكان الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك قاد فريقه في عدة مباريات ودية خلال شهر نوفمبر، حيث فاز على منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي (2-1) وخسر أمام وادي دجلة (2-1) قبل أن يختتم استعداداته بالفوز على حرس الحدود (3-2).

وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة بطولة كأس السوبر الأفريقي يوم 14 فبراير 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تجمع بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، والزمالك حامل لقب الكونفدرالية.

وأصر مرتضى منصور رئيس الزمالك على موقف إدارة ناديه الرافض للمشاركة في كأس السوبر الأفريقي حال إقامتها في قطر، بعدما صرح لإذاعة تونسية بأنه سيتم إعلان عدم خوض اللقاء رسميًا خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الإدارة.

لائحة الكاف تهدد نادي الزمالك بالعقوبات حال الانسحاب من السوبر الأفريقي، فلا يحق له المشاركة في أي بطولة لأندية كاف لثلاثة نسخ متتالية عندما يكون من حق الفريق المشاركة، إضاقة إلى دفع أقصى غرامة مالية ممكنة.

وعن إمكانية معاقبة الزمالك حال رفض خوض السوبر القاري، أوضح رئيس الزمالك: "لن نلعب السوبر في قطر حتى لو سقطت السماء على الأرض، لا تهمني أي عقوبة، ولدينا البطولة العربية سنشارك فيها أفضل من دوري الأبطال".